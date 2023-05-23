泽伦斯基赴顿内茨克前线视察

（法新社基辅23日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天视察东部顿内茨克州前线，俄罗斯部队集中火力想要攻下此地。与此同时，乌方表示，激战数月的乌东巴赫姆特战斗减少，俄军正在清理占领区。

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乌克兰总统府在声明中指出：「泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统海外访问回国后，便前往乌克兰武装部队在顿内茨克州（Donetsk）布格列达尔－马林卡（Vuhledar-Maryinka）的前线阵地。」

在莫斯科冬季发动攻势期间，乌军在布格列达尔周围挡下俄军。克里姆林宫在因战乱而满目疮痍的顿内茨克州斩获有限。

乌克兰总统府表示，泽伦斯基在主管前线该区段地面部队的高阶官员陪同下展开视察，并且颁奖给有功士兵。

泽伦斯基说：「每天，乌克兰海军都在战场上证明他们是一支歼灭敌人、解放国土、在最艰难条件下执行最艰钜任务的强大部队。」

「我们需要更多这样的部队。因此，从今天起，我们将会显着增加海军的潜能，并且创建一支海军陆战队。」

声明引述泽伦斯基表示，将会对新成立的旅级单位提供现代化设备和武器。

泽伦斯基19日赴沙乌地阿拉伯出席阿拉伯联盟（Arab League）峰会后，于20日抵达日本广岛出席七大工业国集团（G7）峰会。

与此同时，乌克兰今天表示，巴赫姆特（Bakhmut）的战斗已经减少，但是周围地区炮击持续，乌军掌控着城��边沿一处小据点，俄军则正在清理占领区。

© 2023 AFP