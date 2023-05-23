疑AI生成五角大厦爆炸图疯传 美股一度崩跌

（法新社华盛顿22日电） 疑由AI生成的五角大厦爆炸假照片，今天迅速在网上疯传，美股闻讯后一度崩跌。

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许多观察家认为，这张疑为人工智慧（AI）生成的照片经由多个帐号散布出去，迫使美国国防部出面澄清五角大厦并未发生爆炸。

国防部发言人说：「我们可以证实这是假消息，五角大厦今天并未遭到攻击。」

维吉尼亚州阿灵顿（Arlington）消防局也在社群媒体回应说，五角大厦附近并未发生爆炸或意外事件。

在此之前，近期在网路造成轰动的假照片还包括美国前总统川普遭逮捕，以及天主教教宗方济各（Pope Francis）身穿一件很潮的白色长版羽绒外套等。

据法新社调查，五角大厦「爆炸」照片的来源虽不得而知，但最早释出该照片的推文，来自先前散播过假消息、力挺川普的极右派阴谋论团体「匿名者Q」（QAnon）宣传帐号。

这张假照片引发金融市场恐慌，导致美股短暂闪崩，标准普尔500指数（S&P 500 Index）一度下跌0.29%，随后止跌回升。

生成式AI技术能使业余人士在毋须使用Photoshop等专业软体的情况下，在短时间内生成使人信以为真的照片。

© 2023 AFP