美两党力图避免债务违约 协商有成效但未达共识

（法新社华盛顿22日电） 美国共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）今天说，他数月来第一次与民主党籍总统拜登为了避免灾难性的债务违约一对一会谈，虽然「颇具成效」，但未达成协议。

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美国财政部表示，6月1日是国会授权提高举债上限的最后期限。拜登为了与共和党达成协议，一结束日本广岛的七大工业国集团（G7）峰会就提前返国。

麦卡锡在白宫会谈后说：「我觉得讨论很有成效，我们还没达成协议，但我真的觉得，在彼此意见分歧的领域中，我们的讨论很有效果。」

麦卡锡告诉记者，谈判代表将「挑灯夜战」，好让双方逐渐达成共识，他与拜登也会「每天沟通，试着找到解决问题的办法」。

美国定期提高举债上限，以偿还已获批准的贷款和支出，但众议院的共和党人这次坚持，为了减少31.8兆美元的债务，调高债务上限的同时也必须大幅删减支出。

拜登说，「我乐观相信我们会有一些进展」，双方都理解自己肩负化解僵局的「重责大任」。

麦卡锡的团队和白宫谈判代表在这个周末断断续续协商，昨晚谈了两个多小时，今天继续讨论3小时，拜登与麦卡锡昨天也通了电话。

共和党人坚持主张，政府在2024财政年度要比2023财政年度撙节，这是不容退让的「红线」。

白宫提议冻结2024年政府支出预算，换取共和党人支持向企业及富人增税，但麦卡锡否决这项提案。

拜登政府也提议限制一些国内计画的支出，但希望包含国防部。而共和党人一直在推动提高军事和边境安全支出，主要想删减非国防计画的支出。

若国会未能提高举债上限，将导致美国政府史上首度违约，很可能带来灾难性后果。许多专家说，最糟糕的状况是，美国经济江河日下，全球股市崩盘，数以百万计人失业。

即使拜登与麦卡锡达成协议，仍需经众议院审理，而两党都有强硬派不愿做太多让步。此外，期限前还有其他变数：联邦参议院本周休会，众议院也将于26日休会。

© 2023 AFP