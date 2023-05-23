美司机冲撞白宫附近护栏 车上搜出纳粹旗帜

（法新社华盛顿23日电） 美国特勤局（U.S. Secret Service）发表声明指出，一辆U-HAUL搬运货车昨天晚间冲撞白宫附近护栏，司机遭特勤局人员逮捕。据知司机是19岁美国公民，并在车上搜出纳粹旗帜。

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法新社报导，美国特勤局声明表示，「没有任何特勤局或白宫人员受伤，仍在调查这起冲撞事件的原因和过程」。

特勤局发言人古利耶米（Anthony Guglielmi）随后在推特发文指称，初步调查显示，这名司机可能蓄意冲撞白宫附近的拉法叶广场（Lafayette Square）安全护栏，将就这起事件提告。

哥伦比亚广播公司（CBS）华盛顿电视台WUSA9报导，当局搜索肇事U-HAUL搬运货车时，发现一项显然是纳粹旗帜的物品，但没有关于这面旗帜的其他资讯。

这起冲撞事件发生在昨晚10时之前，地点是拉法叶广场北边，距离白宫仅数百码，该区域有几家高档旅馆。

报导称，司机的身分已被确认为来自密苏里州切斯特菲尔德（Chesterfield）的19岁男子坎杜拉（Sai Varshith Kandula），他可能面临以致命武器蓄意企图伤害等罪名。

执法消息人士告诉CBS，这名男子是美国公民。他把货车开到拉法叶广场后，威胁要对美国总统拜登和副总统贺锦丽（Kamala Harris）不利，但在车上并没有发现爆裂物或武器。

© 2023 AFP