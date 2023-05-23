英女童麦德琳失踪案重启调查 葡萄牙搜索水库

（法新社柏林23日电） 德国检方今天表示，有关2007年英国3岁女童麦德琳．麦坎（Madeleine McCann）在葡萄牙失踪一案，葡萄牙调查人员正在进行新的搜索行动。

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麦德琳当时与家人在葡萄牙南部休闲胜地鲁兹海滩（Praia da Luz）度假时失踪。德国检方2020年6月透露，他们正在调查一名与本案有关的德国男子布克纳（Christian Brueckner），因发现「具体证据」证明他杀了麦德琳。

布克纳因犯下2005年在鲁兹海滩性侵一名72岁美国女性的案件，而在德国监狱服刑。葡萄牙警方去年已将他列为麦德琳失踪案正式嫌犯。

葡萄牙媒体昨天报导，葡国警方正打算在偏僻的阿拉德（Arade）水库进行相关搜索，这座水库距离鲁兹海滩度假村接近50公里。电视画面显示，水库附近的一个区域已被封锁带围起。

德国布朗帅克市（Brunswick）检方今天透过声明证实，葡萄牙当局正在德国警方支援下采取新措施，但「基于侦查不公开原则」未提供进一步资讯。不过，德国检察官佛特斯（Hans Christian Wolters）告诉法新社，「搜索任务」正在进行中。

尽管麦德琳失踪后，国际间进行过大规模搜索，但从未找到她踪迹，也没有任何人遭到指控。

根据葡萄牙媒体报导，警方已在2008年地毯式搜索过阿拉德水库，但当时潜水夫只找到动物遗骸。

葡萄牙周报「快报」（Expresso）也曾报导，布克纳会定期在阿拉德水库附近待一段时间。这座水库位在葡萄牙南部内陆小镇希威斯（Silves）郊区。

© 2023 AFP