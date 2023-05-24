以色列预算案过关 在野党抗议拨款极端正统派犹太人

（法新社耶路撒冷24日电） 以色列国会今天通过年度预算案，其中对极端正统派犹太人的拨款存在争议，这是对执政联盟中一个宗教政党的让步，引发反对派的抗议。

（法新社耶路撒冷24日电） 以色列国会今天通过年度预算案，其中对极端正统派犹太人的拨款存在争议，这是对执政联盟中一个宗教政党的让步，引发反对派的抗议。

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数千名以色列人23日在耶路撒冷游行示威，反对政府拨更多款项给极端正统派犹太人少数族群的计画，指责执政联盟「掠夺」国家资金。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在本周稍早宣布，国家将资助从事宗教研究而非工作的已婚极端正统犹太男子2亿5000万谢克尔（约新台币21亿元）。

这笔拨款是与执政联盟中极端正统派政党之一的「联合律法犹太教党」（United Torah Judaism）所达成协议的一部分，以确保其对预算案的支持。

以色列政府传统上已透过各部门向极端正统派提供预算拨款，这些是额外资金。

以色列2023-2024年预算案最终于今天一早通过，在120个席次的国会中获得所有64名执政联盟议员的支持。

去年12月上任的尼坦雅胡和他的盟友，在投票结果宣布时起立鼓掌。

反对党领袖拉皮德（Yair Lapid）说，这笔预算不啻是「无休止的勒索」，未能解决高昂的生活成本问题。

也是以色列前总理的拉皮德在脸书贴文写道：「当你们睡觉时，国家历史上最糟糕和最具破坏性的预算案通过了。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2023 AFP