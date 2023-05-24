俄国对华邮记者羁押延长3个月 至8月30日

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯当局今年3月指控「华尔街日报」记者格什科维奇涉嫌从事间谍活动，他否认这项指控仍遭俄方逮捕。他的审前羁押原定5月29日到期，今天却遭俄方再延长3个月。

广告 继续浏览后续

格什科维奇（Evan Gershkovich）羁押延期的听证会在莫斯科闭门举行。

俄国官媒俄罗斯新闻社（RIA）引述法院新闻窗口说法指出：「法院批准了调查人员的请求，将拘留期限长延至8月30日。」

莫斯科当局表示，考量间谍指控的敏感性，相关审讯必须私下进行，法庭文件也不会公开。

曾任职于法新社的格什科维奇是苏联解体以来，第一位在俄国因涉间谍罪被捕的外国记者。格什科维奇否认俄国对他提出的相关指控，华尔街日报（Wall Street Journal）及美国官员也否认这些指控。

在华府，美国国务院（State Department）发言人米勒（Matthew Miller）告诉记者，美方要求俄国「立即释放」格什科维奇以及同遭俄国拘留的前陆战队员惠兰（Paul Whelan）。

米勒说，美国并未在格什科维奇的父母出席听证会时予以协助。华府已对美国公民赴俄风险提出警告。

米勒指出：「我个人觉得，光是想像看到你的孩子在海外被拘留就有多么难熬─尤其是被不正当地拘留─所以我绝对不会批评任何想见孩子的父母。」

© 2023 AFP