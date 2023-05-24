俄边境遇袭 贝尔哥罗德州遭无人机狂轰

（法新社莫斯科24日电） 俄国南部的贝尔哥罗德州与乌克兰接壤，该州州长葛拉特卡夫今天表示，在乌克兰当局武装入侵该州以后，那里在一夜间成了许多无人机攻击的目标。

（法新社莫斯科24日电） 俄国南部的贝尔哥罗德州与乌克兰接壤，该州州长葛拉特卡夫今天表示，在乌克兰当局武装入侵该州以后，那里在一夜间成了许多无人机攻击的目标。

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贝尔哥罗德州州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒体上发文指出：「夜里并不完全平静，这里遭到无人机大量攻击，防空系统因应了其中多数攻击…最重要的是没有人员伤亡。」

莫斯科当局昨天宣布部署喷射机和大炮，用以摧毁从乌克兰侵入俄国边境的武装团体，克林姆林宫当局命令俄军防止任何攻击事件再次发生。

反克里姆林宫的武装团体「自由俄罗斯军团」（Freedom of Russia Legion）及「俄罗斯志愿军」（Russian Volunteer Corps）的成员声称，相关攻击事件是他们所为；基辅当局否认乌克兰官方与此事有关。

自俄国全面入侵乌克兰以来，位处俄乌边境的贝尔哥罗德州沦为攻击目标，但这场延烧数日的小规模冲突是俄乌开战以来最严重的一次。

葛拉特卡夫表示，无人机在夜间以密集火力攻击，损毁了几处私人住宅、办公室及车辆，但整体损坏程度仍在评估当中。

他还说，格莱伏隆区（Graivoron）有条天然气管线受损，「正燃烧着小火」。

他指出，武装侵略组织与俄国安全部队战斗时导致几处城镇停电，将于25日之前恢复供电。

葛拉特卡夫说，此次攻击共导致「9人住院，其中3人伤势严重，在加护病房治疗，另有6人在一般病房」。

© 2023 AFP