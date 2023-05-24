加拿大中国关系紧张 华裔移民首当其冲

（法新社多伦多24日电） 在加拿大与中国因北京当局遭指干预加国事务而产生争端之际，加拿大华裔社群陷入了两难的境地─既面临中国特务的恫吓，又受到日益严重的污名化。

（法新社多伦多24日电） 在加拿大与中国因北京当局遭指干预加国事务而产生争端之际，加拿大华裔社群陷入了两难的境地─既面临中国特务的恫吓，又受到日益严重的污名化。

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每一次中国和加拿大之间发生争端，都为华裔社群带来更多的压力，最新的例子是5月稍早两国互相驱逐外交官。

在多伦多历史悠久的唐人街，繁忙的商店和食品超市挂着的中文招牌上，可以见到加拿大枫叶标志。这里许多人似乎不愿意公开谈论近期的种族歧视和威胁事件。

近年来，人权运动人士和加拿大的少数族群提出了一些骚扰指控，国际特赦组织（Amnesty International）已加以记录。

一些人控诉中国卧底特务或代理人威胁华裔加拿大人，誓言要对他们远在家乡的亲属进行报复。

多伦多支持中国民运会（Toronto Association for Democracy in China）联合主席关卓中（Cheuk Kwan）近期告诉法新社：「他们利用在中国或香港的家族关系来威胁你。」

穿着黑色皮衣的关卓中说，他们利用的手法包含「死亡威胁、言语恐吓，或只是简单的一句『我们知道你的父母住在哪里』」。

为躲避中国迫害而在2019年移居加拿大的维吾尔族人安瓦尔（Dilnur Anwar）多年来亲身经历了这种电话威胁，而且几乎每天都会接到。

现居于蒙特娄（Montreal）的安瓦尔说：「我封锁了那些（电话）号码，但这没用，因为他们会用其他号码不停打来。」

安瓦尔解释：「有时我会被要求去大使馆，有时我收到的是自动语音留言。」

渥太华（Ottawa）与北京自2018年以来一直针锋相对，当时一名华为高级主管在温哥华（Vancouver）被美国逮捕，中国显然是为了报复，随后拘留了两位加拿大公民。

此后，又有2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、北美上空出现中国「间谍气球」和加拿大城市发现中国秘密警察站事件，以及北京干预加拿大选举的指控。

在这些争议下，加拿大华裔移民和他们的后代往往因此受到额外的检视。

许多华裔人士认为，渥太华迫切需要采取行动来阻止近期种族主义上升的趋势。

全加华人平权会（协进会）共同创办人吴婷婷表示，政府有必要「确保包括新移民在内的加拿大人，不受（中国特务）约谈，也不会面临来自外国的风险或威胁」。

© 2023 AFP