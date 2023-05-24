增产晶片德国想当领头羊 遭遇诸多挑战

（法新社法兰克福23日电） 德国希望透过连串大型投资来引领欧洲提高晶片产量，但此举却遭遇能源价格昂贵、补助争议以及劳工短缺等诸多挑战。

（法新社法兰克福23日电） 德国希望透过连串大型投资来引领欧洲提高晶片产量，但此举却遭遇能源价格昂贵、补助争议以及劳工短缺等诸多挑战。

广告 继续浏览后续

疫情导致半导体需求暴增，全球供应链吃紧，长年仰赖亚洲便宜晶片的西方国家面临突如其来的短缺，遭受重大打击。

欧洲联盟震惊之余，连忙采取行动推出计画，要让欧盟制晶片市占在2030年前提高至20%，投资金额从数十亿计欧元起跳。

汽车业受晶片短缺重创的工业大国德国希望引领这波欧洲振兴运动，近来宣布多项大型投资。

全球晶片大厂台积电也考虑在德国东部德勒斯登（Dresden）兴建首座欧洲厂房。

但并非所有专案都能顺利进行。

去年3月英特尔（Intel）高调宣布计划在马德堡（Magdeburg）打造大型晶片厂，初步投资170亿欧元，堪称这家美国企业投资欧洲计画的主轴，但俄乌战争引发通货膨胀飙升后，这项专案搁置，原本打算今年上半年动工，至今都尚未展开。

外传英特尔要求更高的政府补助，弥补成本升高的冲击。

对德国晶片生态圈而言，另一大挑战是劳工不足。

根据德国经济研究所（German Economic Institute）去年12月研究，晶片产业关键职业目前缺少6万2000名技术人才。

除了德国，欧盟其他国家也宣布投资案，包括意法半导体（STMicroelectronics）和格罗方德（GlobalFoundries）在法国共同建造的新厂房。

欧洲有许多晶片故土尚待收复，根据美国半导体协会（Semiconductor Industry Association）与波士顿顾问公司（Boston Consulting Group, BCG）研究，欧洲在全球晶片产能的占比从1990年的44%跌落至2020年的9%。

欧洲也面临美国竞争，美国正在大洒币推动晶片国产，日本和韩国也矢言砸下数十亿美元开发产能。

但有人担心，砸下数百亿欧元公帑投资晶片生产方向错误，毕竟欧洲仍可能重度仰赖其他地方生产的半导体。

© 2023 AFP