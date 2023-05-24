巴拉圭总统阿布铎：对中贸易持开放态度 但不会屈于压力与台断交

（法新社杜哈24日综合外电报导）南美洲友邦巴拉圭即将卸任的总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）今天表示，巴拉圭对与中国贸易持开放态度，但不会屈于压力与台湾断交。

（法新社杜哈24日综合外电报导）南美洲友邦巴拉圭即将卸任的总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）今天表示，巴拉圭对与中国贸易持开放态度，但不会屈于压力与台湾断交。

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法新社报导，阿布铎告诉卡达经济论坛（Qatar Economic Forum），巴拉圭新任总统当选人潘尼亚（Santiago Pena，另译：贝尼亚）承诺维持与台湾60年来的外交关系。

据报导，巴拉圭4月举行大选，大企业及主要反对党候选人呼吁，为让巴拉圭进入中国的广大市场，在政策上须做出改变。

但阿布铎指出，他在2018年上任之后，转变了与台湾的「战略联盟」关系，自此贸易大幅增长。他提及：「之前只有巴拉圭与台湾间的合作。如今我们已转变战略…我们已迈向更具互补性的战略联盟。」

阿布铎指称，巴拉圭在他任内与台湾的贸易增长了500%，如果这种情况持续下去，「我们将有足够理由来捍卫与台湾的战略联盟」，下届巴拉圭政府可能迎来更多台湾投资。

但他也指称，巴拉圭也许仍可得利于南方共同市场（Mercosur，由阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉等南美洲国家组成）与中国达成的任何贸易协议。

阿布铎提及：「我们不反对与任何人做生意，但我们认为，我们应坚定与台湾保持外交关系。」

© 2023 AFP