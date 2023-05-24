干预选举指控 加拿大认中国有企图但未改变结果

（法新社渥太华23日电） 调查「中国干预加拿大近届大选」指控的加国官员今天表示，中方虽寻求介入加国2019和2021年的选举，但未能改变选举结果。

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负责调查的前加拿大总督强斯敦（David Johnston）同时排除对此展开公开调查。

强斯敦今天在记者会中说：「毫无疑问，外国政府试图影响加拿大的候选人和选民。」

但他断定这些行为并未改变选举结果。他表示，加拿大2019年和2021年选举「受到精密机制的完好保护，没有理由对这些结果缺乏信心」。他并在长达55页的报告指出：「我并没有发现有例证指向政府蓄意轻忽有关外国干预的情报、意见或建议，或在因应这类议题时基于政党考量而做出决定。」

加国媒体近期根据外泄情报文件和匿名消息来源报导说，中国政府被控的行为包括秘密竞选献金，以及派遣特务替加国候选人或议员工作以影响加拿大政策走向。

最近更传出，北京当局疑因不满加国保守党国会议员庄文浩（Michael Chong）批评中方，试图恐吓庄文浩和他在香港的亲属。这个月稍早，渥太华当局已将疑似恐吓庄文浩的中国外交官驱逐出境。

对此，中国声明强调这些指控「毫无根据」，并且驱逐一名加拿大外交官作为回应。中方同时警告，渥太华此举是在破坏加拿大与其第2大贸易伙伴间的关系。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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