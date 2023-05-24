打击寄生帐号 Netflix祭新规范

（法新社旧金山23日电） 影音平台Netflix今天扩大扫荡共享帐号密码的「寄生帐号」行为，试图藉此提升收入。

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Netflix发布声明说：「一个Netflix帐号仅限同住者使用。」

Netflix今年稍早表示有超过1亿用户共享服务帐密，「影响了我们在投资杰出电视电影的能力」。

随着Netflix去年成长放缓，这家矽谷串流巨擘开始采取行动，找出让「寄生帐号」开始付费却不让订阅者出走的方式。

共同执行长萨兰多斯（Ted Sarandos）在财报电话会议中表示，而「这项帐号分享倡议，有助于我们扩大潜在付费会员基础以及Netflix长期成长策略」。

Netflix上个月表示，他们用户数量在今年第1季创下了2亿3250万的历史新高，且新推出的广告版方案表现良好。Netflix并在最近告诉广告商说，他们的广告方案有超过500万的订阅户。

内幕情报公司（Insider Intelligence）资深分析师贝尼斯（Ross Benes）表示，Netflix选在扫荡帐密共享的同时推出广告版方案并非巧合。他告诉法新社说：「寄生帐号以及选用平价广告方案的民众，通常对价格十分敏感。」

「对被踢出寄生帐号的人来说，便宜一点的广告版方案会很有吸引力。」

© 2023 AFP