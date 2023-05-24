持续搜救翻覆中国渔船 斯里兰卡海军寻获14具遗体

（法新社可伦坡24日电） 斯里兰卡海军今天表示，在上周翻覆的中国渔船「鲁蓬远渔028」中发现了14具遗体。船上原有39名船员。

（法新社可伦坡24日电） 斯里兰卡海军今天表示，在上周翻覆的中国渔船「鲁蓬远渔028」中发现了14具遗体。船上原有39名船员。

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这艘渔船在5月16日翻覆，中国交通运输部在初步调查后昨天作出船上没有生还者的结论。

「鲁蓬远渔028」渔船上有中国籍船员17人、印尼籍17人和菲律宾籍5人，当时位于伯斯（Perth）西方5000公里处，在澳洲搜索与救援（SAR）区域范围内。

菲律宾外交部表示，出事渔船5月18日在斯里兰卡南方1000公里处被发现，但搜救行动因天候不佳受到阻碍。

斯里兰卡海军表示，潜水员已打捞起2具遗体，并寻获另外12具遗体。海军公布的照片显示翻覆的红色船体和正被拖出水面的遗体。

海军在声明中表示：「由于尸体已腐烂，加以在受污染的水域中穿戴有限的防护装备进行作业会带来潜在健康危害，已判定打捞这些遗体极其危险。」

声明中提到，已将船内12具遗体的位置标记，并交给中国当局。目前尚不清楚这些死者的国籍。

© 2023 AFP