澳洲95岁失智阿嬷遭警电击 送医不治震惊国内外

（法新社雪梨24日电） 澳洲95岁失智老奶奶诺蓝德（Clare Nowland）上周在养老院遭到警方电击，随后送医治疗状况危急。警方今天表示，诺蓝德已不幸去世。这起事件不仅引发澳洲社会哗然，甚至登上国际新闻头条。

（法新社雪梨24日电） 澳洲95岁失智老奶奶诺蓝德（Clare Nowland）上周在养老院遭到警方电击，随后送医治疗状况危急。警方今天表示，诺蓝德已不幸去世。这起事件不仅引发澳洲社会哗然，甚至登上国际新闻头条。

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法新社及美国有线电视新闻网（CNN）报导，诺蓝德是于5月17日在澳洲新南威尔斯州（NSW）库马镇（Cooma）养老院「亚兰比小屋」（Yallambee Lodge）遭到警方电击。

据报导，养老院员工因为诺蓝德身上带了一把短刀而报警，警方到场后动用电击枪处理，她遭电击后倒在地上，随后送医治疗，头部重伤状况危急。

新州警方今天发表声明指出，警方非常悲痛证实，诺蓝德已在今晚去世，她在医院安详离开人间，亲属随侍在侧。

雪梨「每日电讯报」（Daily Telegraph）先前报导，诺蓝德有8名子女，当警方抵达养老院时，她拄着助行器，手上拿着短刀，因而遭到电击。

据报导，警用随身摄影机有录下这起事件，但迄今未对大众公布。根据新州警方指南，警方只有在「特殊情况」下，才能对老年人或残疾人士使用电击枪。

诺蓝德的家族友人塞勒（Andrew Thaler）表示，事发前诺蓝德身体虚弱，无法独自站立，她体重只有43公斤，身高158公分，患有失智症。塞勒质疑，为何警方花了这么长时间才采取行动。

澳洲绿党议员希金生（Sue Higginson）本周指出：「诺蓝德女士遭到电击，引发了社区的愤怒，显示我们迫切需要警务改革。」

© 2023 AFP