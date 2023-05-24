玛娃台风直扑关岛 沿岸居民急撤

（法新社关岛24日电） 台风玛娃（Typhoon Mawar）今天挟带可能致灾的强风，向关岛直扑而来。关岛是美国在太平洋的属地，也是其重要军事前哨所在地。

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根据美国国家气象局的报告，玛娃正增强为4级超级台风，最大持续风速可达每小时225公里。

关岛总督古蕾露（Lou Leon Guerrero）说：「我为人民的安全感到忧心，这是20年来首次有这种强度的风暴。」

依照目前玛娃行进的轨迹。它将直接穿过人口有17万的关岛，带来暴雨并酿成极大的洪灾。

美国国家气象局关岛办公室在报告中提到，截至当地时间今天上午10时29分，玛娃台风位于关岛东南方95公里处。玛娃预计「今天下午将往关岛南部前进，也有直接穿过关岛的可能」。

当局下令疏散沿海低洼地区的居民，尤其是经常出现洪患的南部村庄。

国家气象局警告，可能会有暴雨、致灾性强风、危及生命的风暴潮等「三重威胁」。

风眼墙附近的强风，可能对轻质材料搭造的建筑或住家造成严重破坏，例如非混凝土造的屋顶板，或非钢筋水泥的墙面。

具致灾性的风暴潮可能会对沿岸造成严重破坏，大型船只「或许会从停泊处被吹走」。

国家气象局的声明说：「在风眼墙附近的风暴潮最易受创地区，海浪可能比一般高潮时高出20至25英尺。」

目前关岛美军及其眷属有共约2万1700人，在几个设施内或周遭地区，那些设施是核子攻击潜舰和远程轰炸机常态性停放区。

关岛也是重要的电子监听站所在地。

那些美国基地，也是太平洋地区一些最重要的弹药、燃料储存设施所在。

国家气象局表示，相关预报预测，关岛将有10至15英寸的降雨，部分地区更可达20英寸甚至更多。

根据白宫的声明，美国总统拜登昨天已宣布关岛进入紧急状态，以利提供联邦援助给当地。

关岛国际机场表示，原订23日至25日大约60个起降航班已经取消。天气预计25日会好转。

© 2023 AFP