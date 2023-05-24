美债大限逼近 拜登无意援引第14修正案化解危机

（法新社华盛顿23日电） 白宫今天表示，总统拜登不打算援引宪法第14修正案来避免美国陷入债务违约，排除以宪法手段化解当前僵局的可能，另也与共和党代表在最新一轮会谈中取得进展。

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拜登与共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）已举行3轮面对面会谈，企图达成一项协议来提高美国举债上限，以便能履行美国现有的支出承诺。

有些学者认为，援引宪法第14修正案能使美国财政部无视举债上限，但白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告诉记者，此举「无法解决我们当前面临的问题」。

拜登先前表示，他正在研究是否能够援引第14修正案，但也担心这类法律挑战带来经济损失。

尚皮耶此言表明拜登已搁置可能不得不动用宪法机制解决债务危机的任何计画。

尚皮耶似乎也排除了短期延长债务上限以让拜登和麦卡锡的团队有更多谈判时间的可能性，她对记者说，这类解决方案「不在考虑范围内」。

白宫表示，在与共和党谈判代表的最新一轮会谈中已取得进展，盼能避免在6月1日大限前发生灾难性的债务违约。

尚皮耶说：「我们看见一些动静…双方都必须了解到，他们不会完全得偿所愿。」

拜登与国会共和党人的谈判，似乎要进行到最后一刻才见分晓。谈判代表自本月21日以来，一直试图达成协议以提高或暂时取消举债上限，以避免美国债务违约的灾难。

然而，共和党人迄今仍拒绝配合，除非民主党人承诺明年削减支出，并着手减轻美国超过31兆美元的债务负担。 麦卡锡今天在推特（Twitter）说：「只剩下9天了，共和党人仍是华府仅存真的竭尽所能要提高债务上限并避免违约的人。」

财政部长叶伦（Janet Yellen）表示，美国最快可能在下周耗尽现有支出承诺的资金；无党派的国会预算处（Congressional Budget Office）则预测，陷入债务违约的所谓「X日」（X-date）将在2周后到来。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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