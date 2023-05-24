美公共卫生局长：社群媒体恐对孩童有害

（法新社华盛顿23日电） 美国最高卫生官员今天对家长、科技公司和监管机关发布严正警告说，愈来愈多证据显示，使用社群媒体可能对儿童带来重大伤害。

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美国公共卫生局（USPHS）局长莫西（Vivek H. Murthy）在长篇谘询报告中表示，虽然社群媒体不是毫无好处，但「充分迹象显示，社群媒体可能对儿童和青少年的心理健康和福祉造成深远伤害」。

根据美国卫生及公共服务部（Department of Health and Human Services）数据，美国年轻人几乎都会使用社群媒体，高达95%青少年会使用一种社群平台，超过1/3坦承「几乎经常」使用。

莫西的报告指出，社群媒体有助儿童和青少年找到能与之有连结的社群，但平台上也包含「极端、不恰当和有害的内容」，会「正常化」自残和轻生。

报告警告，社群媒体会让身体不满意、饮食失调和忧郁持续，并使儿童在大脑发育的关键阶段暴露于网路霸凌之中。

莫西呼吁决策者提高社群媒体的安全标准，敦促科技公司负责任地评估产品对儿童的影响，并与研究人员共享资料。

莫西还建议父母规定在家不能使用科技产品的区域，鼓励面对面的交流，并以身作则，用健康、负责任的网路行为来教育孩子。

© 2023 AFP