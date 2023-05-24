美军福特号航舰访奥斯陆

（法新社奥斯陆24日电） 美国海军最新、最先进航舰「福特号」今天抵达挪威首都奥斯陆访问，俄罗斯抨击此举为「不合逻辑且具破坏性」的武力展现。

（法新社奥斯陆24日电） 美国海军最新、最先进航舰「福特号」今天抵达挪威首都奥斯陆访问，俄罗斯抨击此举为「不合逻辑且具破坏性」的武力展现。

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根据挪威媒体报导，全长337公尺、满载时排水量超过10万公吨的核子动力航空母舰福特号（USS Gerald R. Ford）在护卫下，驶入奥斯陆峡湾，将在此停留数日后，前往北极地区，参加军事演习。

挪威军方发表声明说：「这艘航舰造访停留，提供独特的机会，发展我们的合作，以及和我们最重要的盟友美国密切配合。」

这项高调访问的时间点，适逢西方和俄罗斯因乌克兰战争关系紧张升高之际，遭到俄罗斯大使馆强烈抨击。

俄罗斯大使馆发言人契卡诺夫（Timur Chekanov）透过电子邮件告诉法新社：「北方没有需要军事解决的议题，也没有需要外部干预的议题。」

「考量到奥斯陆认为俄罗斯对挪威不构成直接威胁的情况下，这样的武力展现似乎不合逻辑且具破坏性。」

挪威是北大西洋公约组织（NATO）成员，和俄罗斯在极北地区（Far North）接壤，以及在巴伦支海（Barents Sea）以海洋边界为邻。

福特号可以搭载90架战机和直升机，预计将在奥斯陆停留数日。福特号周遭大片的空域和海域禁止活动。

根据网路媒体巴伦支观察家报（Barents Observer）报导，福特号数日后将驶向北极。北极地区自29日起将举行「北极挑战演习」（Arctic Challenge Exercise），这项演习有来自14个西方国家的150架战机参与。

© 2023 AFP