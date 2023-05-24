货车撞白宫旁护栏 19岁男被控意图行刺总统
（法新社华盛顿23日电） 美国警方今天表示，一名19岁男子昨晚开着U-HAUL搬运货车冲撞白宫附近护栏，警方在车上搜出纳粹旗帜，目前这名男子已被逮捕，并遭控试图刺杀或伤害美国总统拜登。
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（法新社华盛顿23日电） 美国警方今天表示，一名19岁男子昨晚开着U-HAUL搬运货车冲撞白宫附近护栏，警方在车上搜出纳粹旗帜，目前这名男子已被逮捕，并遭控试图刺杀或伤害美国总统拜登。
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美国公园警察（U.S. Park Police）说，这名司机于当地时间昨晚近10时，驾车撞到拉法叶广场（Lafayette Square）外的护栏，没有造成人员受伤。
电视画面显示，警方在货车上搜出一条红黑相间的纳粹万字图案（swastika）旗帜。
白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美国总统拜登（Joe Biden）今天上午听取这起事件相关简报，「他对于昨晚无人受伤表示欣慰，并感谢警方及执法人员如此迅速做出反应」。
公园警方今天在声明中表示，已确认这名货车司机是今年19岁的坎杜拉（Sai Varshith Kandula），他来自美国密苏里州（Missouri）的彻斯特菲（Chesterfield）。
声明指出，坎杜拉被控犯下「使用危险武器攻击、鲁莽驾驶机动车辆，威胁要杀害/绑架/伤害总统、副总统或其家庭成员，以及破坏联邦财产和非法侵入」。
美国福斯新闻（Fox News）地方台报导指出，附近一间饭店的客人称，他们在事发过后被要求撤离。
该台一名记者发布的现场影片显示，有个机器人正在搜索货车的载货区域。
© 2023 AFP