货车撞白宫旁护栏 19岁男被控意图行刺总统

（法新社华盛顿23日电） 美国警方今天表示，一名19岁男子昨晚开着U-HAUL搬运货车冲撞白宫附近护栏，警方在车上搜出纳粹旗帜，目前这名男子已被逮捕，并遭控试图刺杀或伤害美国总统拜登。

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（法新社华盛顿23日电） 美国警方今天表示，一名19岁男子昨晚开着U-HAUL搬运货车冲撞白宫附近护栏，警方在车上搜出纳粹旗帜，目前这名男子已被逮捕，并遭控试图刺杀或伤害美国总统拜登。