2023全球奴役指数：北韩现代奴役情性最严重

（法新社伦敦24日电） 根据今天发表的「2023全球奴役指数」（2023 Global Slavery Index），北韩是世上现代奴役情况最严重的国家。

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由人权慈善机构「自由行」（Walk Free）汇整的这份报告，将现代奴役定义为包含「强迫劳动、逼婚或奴役婚姻、抵债、强迫商业性剥削、人口贩运、类奴役行为，以及贩卖和剥削儿童」。

奴役的核心原则涉及「系统性地剥夺一个人的自由」，无论是接受或拒绝劳动的权利也好，还是决定是否结婚、何时结婚、与谁结婚的自由也好。

根据这份报告，就上述标准来看，封闭专制的北韩现代奴役情形最普遍，平均每千人中就有104.6人遭到奴役，其次是厄利垂亚90.3人和茅利塔尼亚32人；茅利塔尼亚于1981年成为全世界最后一个让世袭奴役成为非法行为的国家。

全球现代奴役情形最普遍的10国都有若干共同的特徵，包括「有限的公民自由和人权保障」。

其中许多国家处于经历冲突或政治不稳定的「动荡」地区，或是拥有难民或移工等大量「弱势群体」。

奴役情况最猖獗的10个国家还包括沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国及科威特，这3国的移工劳动权益受到「外劳担保制度」（Kafala system）限制；其余还包括「收容数以百万计叙利亚难民」的土耳其，以及塔吉克、俄罗斯和阿富汗。

© 2023 AFP