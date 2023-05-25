伊朗新型弹道飞弹 射程2000公里

（法新社德黑兰25日电） 伊朗国防部今天公布一种新型弹道飞弹，射程2000公里，能够携带重达一吨以上的弹头。

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新型凯巴飞弹（Kheibar）是伊朗目前射程最远的柯兰沙尔飞弹（Khorramshahr）最新版本。

伊朗国防部长阿什蒂亚尼（Mohammad-Reza Ashtiani）说，这种飞弹亮相是「向我们的朋友和正在对抗支配体系路上的国家提供全面支持」行动的一环。

国营伊朗通讯社（IRNA）报导，凯巴飞弹是「液体燃料飞弹，射程2000公里，可挂载1500公斤弹头」。

凯巴飞弹名称源自于当今沙乌地阿拉伯境内的海拜尔镇（Khaybar），这个城镇因为7世纪一场决定性战役而闻名，当时先知穆罕默德的军队击败成千上万犹太居民。

根据国营媒体报导，这种高机动性战术飞弹的速度「在大气层外可以达到16马赫，在大气层内可以达到8马赫」。

伊朗公开新型弹道飞弹之际，以色列和巴勒斯坦冲突的紧张局势加剧，脆弱的加萨（Gaza）停火协议刚过10天。这个协议结束以色列与伊朗支持的巴勒斯坦武装组织伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）之间为期5天的跨境冲突。

© 2023 AFP