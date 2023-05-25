佛州州长加入总统战局 矢言让美国再起

（法新社华盛顿24日电） 美国佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天正式宣布投入2024年总统大选，矢言「引领我们的伟大美国再起」。

广告 继续浏览后续

迪尚特在上传社群媒体推特（Twitter）的影片说：「我是迪尚特，我已投入总统大选，要引领我们的伟大美国再起。」

44岁的迪尚特稍早向美国联邦选举委员会（Federal Election Commission）递交相关文件后，发起推特直播，与这个平台身价亿万的老板马斯克（Elon Musk）畅谈，未料却因技术问题而出现延误。

在超过40万人试着聆听之下，这场Twitter音讯空间（Twitter Spaces）对话最初无法顺利发起，迪尚特后来终于加入。

音档可听到马斯克说：「上线的人太多，导致伺服器有些吃紧。」他接着说：「我们正在重新配置伺服器容量来应付负载，真的很疯狂。」

迪尚特透过推特宣布参选，给了他接触马斯克1.4亿追随着的宝贵管道，而这当中不少是前总统川普的基本盘，另有一大部分是温和派选民。迪尚特若想赢得共和党总统提名，就必须争取这些选民的支持。

然而，他宣布参选的时机正逢自身支持度因一连串政策失误而出现下滑，让外界担忧他是否已准备好迎战川普。

他最大的挑战是如何缩小自己与川普民调上的差距。川普即便遭伪造商业纪录重罪起诉，且在纽约一场性侵民事案遭判有罪，目前仍遥遥领先。

© 2023 AFP