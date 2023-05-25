俄罗斯盼艾尔段大胜 俄乌、叙利亚、北约议题是关键

（法新社莫斯科25日电） 土耳其总统大选28日进行决选，观察人士指出，俄罗斯当局期盼执政20年的总统艾尔段大胜。土耳其新总统将对俄乌战争、克里姆林宫与北约僵局等与莫斯科利害攸关议题具影响力。

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69岁艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）统治土耳其20年，尽管民调显示他的支持度落后74岁对手、最大在野党共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu），但他仍在本月稍早的首轮投票中领头。

克里姆林宫与艾尔段交手的经验丰富，他在过去20年中与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）密切合作，基里达欧鲁近期则指责莫斯科当局干预土国大选。

一名曾经派驻土耳其和俄国的西方外交官告诉法新社，5月14日的首轮投票结果「肯定令俄国松了口气」。

艾尔段和蒲亭在多年合作中建立起密切关系，尽管两国在中东及高加索地区前苏联加盟共和国的冲突中分别支持敌对阵营。

艾尔段最近接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，也曾称许他与蒲亭的「特殊关系」，强调「俄国和土耳其在每个可能的领域都需要对方」。

莫斯科和安卡拉当局都对西方主宰世界军事、政治和经济抱持怀疑态度，蒲亭和艾尔段因而将彼此视为可靠的合作伙伴。

独立政治分析师杜布诺夫（Arkady Dubnov）告诉法新社：「他们在政治心态、作风以及和外界的关系方面都极为相似。」他表示，两人都「发自内心厌恶西方国家的自由主义价值观」。

接受法新社采访的西方外交官指出，蒲亭和艾尔段的关系相当务实。

这名不愿透露姓名的外交官说：「他们非常善于切割：搁置歧见、利益一致就合作…艾尔段和蒲亭之间没有『兄弟情谊』，纯属交易性质。」中央社（翻译）

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