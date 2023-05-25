台风玛娃侵袭关岛 原本的丛林变成牙签

（法新社洛杉矶25日电） 台风玛娃侵袭关岛，激起强大风浪，造成电力中断、建筑物淹水。气象预报员说，台风今天离开后，满目疮痍的灾情宛如电影「龙卷风」场景。

（法新社洛杉矶25日电） 台风玛娃侵袭关岛，激起强大风浪，造成电力中断、建筑物淹水。气象预报员说，台风今天离开后，满目疮痍的灾情宛如电影「龙卷风」场景。

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关岛有17万居民，是美国的重要军事前哨。法新社报导，关岛总督古蕾露（Lou Leon Guerrero）准备在条件许可时视察灾情。

根据今天发布的声明，古蕾露和民防组织将在玛娃侵袭后查看「任何重大损失或受阻道路」，「由于关岛一夜之间遭受台风全面袭击，灾后评估将有助于确定可能的损失」。

美国国家气象局（US National Weather Service）资料显示，玛娃的风速高达每小时225公里，带来9公尺高的巨浪，但目前没有死亡或受伤通报。

气象局表示，玛娃现在是「超级台风」，预测模型显示它正朝台湾或菲律宾前进。

关岛都喜天丽度假酒店（Dusit Thani Guam Resort）柜台服务员服部（Casey Hattori）说，即使用木板和水泥袋堵住前门，大厅还是有约30公分深的积水。在这栋30层楼高的饭店外，许多树木在狂风中折断。

服部告诉法新社：「我听到墙壁摇晃的声音，风超级大，能听到风从门缝吹进来的呼啸声。」她说，受惊的游客从淹水的房间疏散到6楼大厅。

社群媒体上的照片显示，强风将树木连根拔起，卷走车辆，掀翻屋顶，到处都是碎片。

关岛电力局表示，今天有数万户民宅停电，但已全力阻止全面断电。

气象预报员今早说明最新消息时说：「随着阳光初露，我们醒来看到整个关岛都呈现令人相当不安的景象。往门外看，原本的丛林好似牙签，就像电影『龙卷风』（Twister）的场景，树木东倒西歪。」

© 2023 AFP