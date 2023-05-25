巴黎拟2024奥运前迁移游民 安置所在城镇反弹

（法新社巴黎24日电） 法国政府计划在2024年巴黎奥运之前，将游民迁出巴黎市区，此举引发安置地点相关城镇市长与居民的反对。

（法新社巴黎24日电） 法国政府计划在2024年巴黎奥运之前，将游民迁出巴黎市区，此举引发安置地点相关城镇市长与居民的反对。

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法新社报导，从3月中起法国政府就开始要各地官员设立「临时区域性住宿设施」，以处理巴黎游民迁徙事宜，游民中有许多是外来移民。

法国住宅部长克雷恩（Olivier Klein）本月稍早向国会说明，相关调整实属必要，因为在今年9月的世界杯橄榄球赛（Rugby World Cup ）和明年7、8月夏季奥运期间，预计巴黎的住宿供应都会呈现吃紧。

有关单位现在供游民紧急入住的许多低端旅馆，如今业者打算收回房间届时以市场价格供应运动迷和度假游客。

克雷恩本月5日告诉国会议员，由于体育赛事所需，政府估计收容游民的住房「将减少3000至4000个」。

但在一些拟议的搬迁地点里，当地民选官员和民意代表已开始关切。

法国西北部布列塔尼大区（Brittany）布鲁斯市（Bruz）市长萨蒙（Philippe Salmon）昨表示，他反对在市内兴建新收容中心的构想。布鲁斯位于大区首府勒恩（Rennes）附近，人口约1万8000人。

他说：「不赞成在我们认为不可接受的条件下，在我们这里兴建相关设施。」

游民慈善团体「工人团结协会」（Federation for Solidarity Workers）负责人布瑞斯（Pascal Brice）说：「把人以良好条件安置在法国各地，而非流落巴黎街头，原则立意良善...但当局会投入所需资源吗？」

他说若届时出现「把人送上巴士」之后却不闻不问的情况会出大问题。

来自极左「不屈法国」（France Unbowed）的国会议员克卢埃（Hadrien Clouet）指责政府采取的是「所有专制政权会用的方法：强行迁移游民，只为让2024年奥运参加者眼不见为净。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP