德州小学枪击惨案周年 拜登哽咽吁管制枪枝立法

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天在纪念德州尤瓦尔迪镇（Uvalde）小学枪击惨案周年一度哽咽表示，大规模枪击事件已在美国各地蔓延开来；他再度呼吁国会通过立法管制枪枝。

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登今天在纪念德州尤瓦尔迪镇（Uvalde）小学枪击惨案周年一度哽咽表示，大规模枪击事件已在美国各地蔓延开来；他再度呼吁国会通过立法管制枪枝。

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在白宫举行的纪念仪式上，拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）在21根白色蜡烛前，明显地强忍泪水。21根蜡烛代表在德州洛伯小学（Robb Elementary Schoo）遇害的19名孩童和两名学校工作人员。

拜登哽咽地说，周年纪念对「破碎的」家庭来说是「非常艰难的一天」。

在简短的电视转播谈话中，拜登重申他经常敦促国会通过「常识性枪枝法」，以规范取得火力强大武器。

拜登说，这应该包括对枪枝购买人进行全面背景调查，且枪枝制造商不应再有法律责任豁免权。

拜登再次呼吁，应禁止恶名昭着的AR-15步枪。这种军用式步枪在合法拥枪群体中十分受欢迎，但也是大规模枪击事件的武器选择。

法新社报导，多年来共和党国会议员一直抵制订新法。他们称，即便是流血事件倍数增加，不受限制的拥枪权受到宪法保障。

拜登指出，枪击事件已成为美国儿童死亡的最大原因。 他说，单是去年就发生了650起重大枪击事件。

他说：「吉儿和我忍不住想，太多的学校、太多的日常场所，已经成为美国社区中的杀戮场地。在每个地方，我们都听到同样的声音：做些事吧，看在上帝的份上请做点什么！」

拜登最后为失去挚爱的人祈祷，让他们能找到安慰，让他们能「将日子过下去」。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP