拜登将提名布朗任参谋首长联席会议主席

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登明天将提名非裔空军上将布朗（Charles Brown）接替参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）的职务，担任美国军方位阶最高官员。

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登明天将提名非裔空军上将布朗（Charles Brown）接替参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）的职务，担任美国军方位阶最高官员。

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布朗可望成为继鲍尔（Colin Powell）1989年到1993年担任参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）主席后，第2位肩负这项重责大任的非裔军官。

白宫透过声明表示，将在玫瑰花园（Rose Garden）的仪式上提名布朗接替密利。密利的任期将于今年9月届满。

布朗仍须取得美国联邦参议院确认才能接替密利。密利从2019年起担任参谋首长联席会议主席。

但布朗恐怕还需要等上一段时间才能获得确认，因为共和党籍参议员塔伯维尔（Tommy Tuberville）以反对国防部针对生殖健康照护的政策为由，搁置了约200名高阶军事人员的任命案。

© 2023 AFP