时隔近5年 加拿大与沙乌地恢复外交关系

（法新社渥太华/利雅德24日电） 加拿大和沙乌地阿拉伯今天宣布，两国同意全面恢复外交关系，重新任命大使。两国2018年一场伤及双边关系和贸易的争端就此告终。

（法新社渥太华/利雅德24日电） 加拿大和沙乌地阿拉伯今天宣布，两国同意全面恢复外交关系，重新任命大使。两国2018年一场伤及双边关系和贸易的争端就此告终。

广告 继续浏览后续

根据加拿大和沙国的声明，两国全面恢复外交关系的决定，是去年11月在曼谷举行的亚太经济合作会议（APEC）期间，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）和沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）讨论之后作成的。

沙国外交部声明指出：「已决定与加拿大的外交关系恢复到以前的状态。」

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）表示，两国将「重新任命大使」。加国外交部声明说，林托（Jean-Phillipe Linteau）为新任加拿大驻沙国大使。

两国的争端发生在沙乌地异议记者、「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年10月遇害之前。加国驻利雅德大使馆当年8月以阿拉伯文在社群网站推特（Twitter）贴文，敦促沙国立即释遭羁押的女权运动人士。

这促使沙国政府召回沙乌地驻加拿大大使，并驱逐加拿大驻沙乌地大使。沙乌地政府也冻结所有新的贸易往来。

根据官方数据，2021年，沙乌地阿拉伯是加拿大在中东最大的出口市场，总额达16.5亿美元；进口则为24亿美元，加拿大来自沙国的进口几乎都是石油和石化产品；加拿大对沙国出口有80%以上是运输设备。

俄国全面入侵乌克兰后，石油市场发生重大转变，沙国王储试图在依赖石油的世界中，以其能源大国身分重塑沙国在中东地区的强权地位。沙国与加拿大之间关系也在此际正常化。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP