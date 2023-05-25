玻利维亚天主教会坦言 曾对性侵受害孩童充耳不闻

（法新社拉巴斯24日电） 玻利维亚天主教教会今天承认，在一起涉及数十位孩童的性侵害新丑闻中，教会对于恋童癖神父的受害者痛苦「充耳不闻」。

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玻利维亚近来传出一则震撼消息，西班牙神父佩德拉哈斯（Alfonso Pedrajas）个人日记被发现有性侵害自白。佩德拉哈斯曾在玻利维亚从事神职相关工作长达数十年，他已于2009年因癌症去世。

耶稣会神父佩德拉哈斯在他存于笔记型电脑的日志中写道，他已经「对很多人造成伤害…太多了」，后面接着数字85和一个问号。

佩德拉哈斯也写道，有高阶神职人员知悉他的罪行却保持沉默。

佩德拉哈斯在1971年来到玻利维亚，并在这个国家的各地方担任教师。

大多数被指控的性侵害行为，发生在玻利维亚中部柯加邦巴市（Cochabamba）的圣若望二十三世（Juan XXIII）寄宿学校，这是一间为乡村地区贫困孩童所设立的学校。

佩德拉哈斯家族一位成员将他的日记交给了西班牙「国家报」（El Pais），国家报在上个月报导刊登出这则惊人消息。 这使玻利维亚检方针对佩德拉哈斯和其他3位来自西班牙的神父展开至少8起案件的调查。这4位神父都已去世，但还有其他被指控的神职人员仍然在世。

玻利维亚主教会议（Bolivian Episcopal Conference）秘书长阿拉纳（Giovani Arana）今天在一篇声明中表示：「受害者没有获得应得的保护和照顾，教会反而对他们的痛苦充耳不闻。」

阿拉纳还说：「我们直接或间接参与，对于无辜性侵受害者造成的深刻痛苦。」

玻利维亚总统阿尔斯（Luis Arce）22日致函给天主教教宗方济各（Pope Francis），要求提供天主教神父在玻利维亚犯下性侵害罪行的任何相关资料。

阿拉纳表示，教宗的性犯罪首席调查员、西班牙神父贝托梅乌（Jordi Bertomeu）为调查此事件已经抵达玻利维亚。

© 2023 AFP