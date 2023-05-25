韩国太空火箭世界号 将于25日傍晚第3度试射

（法新社首尔25日电） 韩国自制运载火箭世界号（NURI，KSLV-II）原定昨天傍晚进行第3次试射，但因技术性问题临时取消。韩国科学技术资讯通信部表示，预计今天傍晚6时24分进行第3次试射。

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根据韩国官员说法，世界号昨天遇到的问题已于今天上午解决，并称世界号目前已经能进行试射。

韩国科学技术资讯通信部副部长吴泰锡表示：「科学技术资讯通信部最终决定继续执行发射操作程序，目标于（当地时间）今天傍晚6时24分发射升空。」

这枚长度超过47公尺、重量约200公吨的三节火箭，将从韩国南部沿海地区的罗老宇航中心（Naro Space Center）发射。

科学技术资讯通信部指出，这次世界号的顶部将搭载8颗工作卫星，其中包括一颗「商业级卫星」。

韩国航空宇宙研究院（KARI）世界号火箭计画负责人稍早告诉记者：「第3次试射目的在于把肩负观测任务的国产卫星送进目标轨道。」

世界号是韩国首次完全自主研制的运载火箭，已在2021、2022年分别进行两次试射，首次试射因固定装置松脱、管线变形而失败，去年6月第2次试射成功将运载的模拟实验卫星送上轨道。

© 2023 AFP