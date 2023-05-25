韩国运载火箭世界号 成功发射把卫星送入轨道

（法新社首尔25日电） 韩国今天宣布成功发射自主研制运载火箭世界号，并将工作卫星送入轨道，为韩国迅速发展的太空计画迈出关键一步。总统尹锡悦说，此项成就宣告韩国跻身「七大太空强权」之列。

广告 继续浏览后续

世界号（NURI，KSLV-II）是韩国首次完全自主研制的运载火箭，已在2021、2022年两度发射，首次发射因固定装置松脱、管线变形而失败，去年6月第2次发射成功将运载的模拟实验卫星送上轨道。

这枚长度超过47公尺、重量约200公吨的三节火箭，于当地时间今晚6时24分从韩国南部沿海地区的罗老宇航中心（Naro Space Center）发射升空后，留下巨大白色烟雾痕迹。

韩国科学技术资讯通信部部长李宗昊说：「我们向大众报告，确保国内太空运载能量而自主研制的世界号第3次发射，计画取得圆满成功。」

李宗昊表示，世界号搭载的新一代小型卫星二号成功执行星箭分离任务，南极世宗基地已成功接收到其发出的信号。他强调，这次发射证实了「我们提供发射各种卫星和太空探索服务的潜力」。

李宗昊还提到，世界号火箭2027年之前将会再进行3次发射。 韩国总统尹锡悦赞许世界号发射成功，强调这会让韩国在全球太空竞赛之中取得优势。 他在声明中说：「世界号第3次发射的成功是一项壮丽成就，宣告韩国已经跻身七大太空强权之列。」

© 2023 AFP