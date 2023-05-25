马斯克主持迪尚特参选发布会 迎接推特新时代

（法新社旧金山24日电） 推特执行长马斯克透过主持美国共和党籍佛罗里达州州长迪尚特的参选总统发布会，挑战福斯新闻（Fox News）的地位。但是马斯克的右翼转向能否成为推特的致胜法宝，有待商榷。

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在共和党2024年总统候选人提名之争中，前总统川普目前民调大幅领先，迪尚特（Ron DeSantis）被认为是川普的最大对手，如今迪尚特与马斯克（Elon Musk）的推特（Twitter）合作，引起轰动。

福斯新闻开除当家主播卡尔森（Tucker Carlson）后，卡尔森表示将把自己的节目搬上推特；保守派新闻网站「每日连线」（Daily Wire）也表示将在推特上传所有影片和podcast节目；迪尚特今天也不落人后，选择在推特宣布投入选战。

佛罗里达大学研究媒体的助理教授赛乐帕克（Andrew Selepak）说：「你必须吸引人们使用平台，必须让他们在平台上花时间，必须让他们每天多次回到平台。」

「对马斯克来说，他必须找到大牌用户，让他们来到推特创作内容。」

但问题在于，马斯克愈来愈将自己局限于右翼势力，这可能会吓跑一大批愿意付费在推特刊登广告的广告主。

赛乐帕克说：「如果它（推特）成为一个完全右倾的平台，那么没错，你会失去观众，也会失去广告。」

马斯克受到两股矛盾的力量拉扯。他以440亿美元收购推特，一方面他希望这笔投资能回本，而要做到这一点，他将必须留住广告主。但另一方面，马斯克希望能保持本色，做独一无二的自己。

在最近一次受访中，当被问到是否想过他在网上不受控制的行为、会为业务带来不良后果时，马斯克显然被激怒，并回答说：「我不在乎！」

© 2023 AFP