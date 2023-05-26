俄国在占领区强推护照 意图消除乌克兰人国家认同

（法新社基辅26日电） 俄罗斯侵略乌克兰后在占领区强推护照，有专家指出，这是为了证明俄罗斯占领的正当性并加强控制，同时也是为了抹除乌克兰人的身分认同。

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43岁的维多利亚（Victoria）逃离俄罗斯在乌克兰的占领区前遭到强迫申请俄罗斯护照，但她表示，自己从来不想要这么做，因为「我是乌克兰公民」。

街上的军人曾警告她要取得护照，否则就无法提交重要文件。她还听说过当局逐户检查，没有俄国文件的民众遭到驱逐出境的故事。

专家指出，莫斯科当局一直不断地强制推行俄国护照，试图证明俄国占领的正当性并加强控制，同时也是为了破坏乌克兰人的身分认同。

维多利亚在乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）告诉法新社：「我绝对不想这样做。」

但当需要登记房屋和汽车等所有权时，她不再抗拒了。莫斯科扶植的当局要求进行房产和汽车交易时须提交俄国文件。

她开始为乌克兰结婚证书和出生证明办理必要的俄文翻译，今年1月逃离乌克兰东部时并未完成相关程序。

她还说：「即使我拿到俄罗斯护照，我依然是乌克兰人。对我而言，什么都不会改变。」

多年来，俄罗斯一直在亲莫斯科分离主义分子所控制的乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）以及俄国并吞的克里米亚（Crimea），对乌克兰人发放护照。

但自从俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）于15个月前侵略乌克兰以来，这项推行护照的行动逐渐变得更加激进。

专家和当地居民告诉法新社，许多日常生活需求，例如领取政府福利、求职或保住工作以及寻求医疗服务，都需要俄国当局发放的证件。

蒲亭甚至于今年4月签署法令，如果占领区的乌克兰人没有在2024年7月1日之前取得俄罗斯护照，可能遭到驱逐出境。

莫斯科当局去年11月下旬公布数据指出，从蒲亭去年9月声称并吞乌克兰4个地区的领土以来，已发出8万本护照。

© 2023 AFP