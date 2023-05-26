季辛吉庆百岁大寿 外交成就评价两极

（法新社华盛顿26日电） 美国外交教父、前国务卿季辛吉的名讳已经成为美国外交同义词，华府菁英祝贺他明天百岁华诞的同时，也有人因这位无情的冷战战士从未面临究责而内心翻腾。

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季辛吉（Henry Kissinger）曾任美国前总统尼克森（Richard Nixon）与福特（Gerald Ford）的国务卿和国家安全顾问，从对共产中国敞开大门，到策划越战终局，再到毫无歉意支持反苏联的独裁者，他发挥的影响力前所未见而且后无来者。

学者出身的季辛吉戴着厚厚眼镜，浓厚书卷气有着极高辨识度。他带着母语德语口音，言谈机智，音调却没有抑扬顿挫。尽管如此，即便是最严厉批评者也不得不折服于他的天赋才智。

季辛吉主张现实政治，冷酷尖酸地捍卫着权力和国家利益。1977年卸任后，在继任者宣扬道德主义之际，他基本上已经失宠，但他本人却可以说依旧声誉崇隆。

百岁生日前，季辛吉在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）午餐会上吹蜡烛庆生。他出身的犹太裔家庭逃离纳粹德国落脚于此，季辛吉在当地长大。

在百岁生日宴上，季辛吉显示自己的世界观没有改变，他警告美国要保持在「切身利益」范围之内。他告诉在场宾客：「我们必须永远够强大，才能抵抗任何压力。」

与大多数美国决策者的观点相反，季辛吉力主俄罗斯已经蒙受战略挫败，呼吁趁势对莫斯科施展外交以促成乌克兰停火。

然而，对许多人来说，季辛吉不过是一名没有遭到起诉的战犯，因为他把越战扩大到柬埔寨和寮国、支持智利和阿根廷的军事政变、放行印尼1975年对东帝汶的血腥入侵，并对巴基斯坦在1971年孟加拉国独立战争期间的大规模暴行视而不见。

曾为包括智利独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）的受害人在内人士打官司的资深人权律师布罗迪（Reed Kalman Brody）指出：「对我而言，无庸置疑，他的政策造成了数十万人死亡，并且摧毁许多国家的民主。」

「他竟能够脱身，我对此感到困惑。」

布罗迪表示，将有一宗有关东帝汶的具影响力法律案件，季辛吉在本案中不仅批准入侵，而且确保美国武器继续流向印尼军方。

布罗迪还提出一段录音，内容是季辛吉告诉尼克森，已下令空军在柬埔寨轰炸「任何移动的东西」。无差别轰炸平民属战争罪行。

已故作家希钦斯（Christopher Hitchens）曾出书呼吁审判季辛吉，理由包括他默许土耳其1974年入侵赛普勒斯。

季辛吉1973年和北越谈判代表黎德寿（Le Duc Tho）共同成为诺贝尔和平奖得主，藉以表彰他们谈判越南停火的贡献。但是黎德寿拒绝接受这个引发争议的和平奖。

曾出书谈季辛吉的美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）历史学家艾森柏格（Carolyn Eisenberg）说：「讽刺的是，他因缔造和平而名垂青史，但是他一直都在造成战争升级，不只在越南，在柬埔寨和寮国也一样。」

© 2023 AFP