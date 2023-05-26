德俄关系紧张 萧兹盼适当时机与蒲亭通话

（法新社柏林26日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）说，他计划在「适当时机」与俄罗斯总统蒲亭通话。德俄两国关系自俄乌战争开打后近乎破裂，萧兹有可能藉此与俄罗斯恢复联系。

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根据「科隆广讯报」（Koelner Stadt-Anzeiger）今天刊登的访谈内容，萧兹受访时说：「我上次打电话已有一段时间了。不过，我打算在适当时机再度与蒲亭（Vladimir Putin）通话。」

这两位领导人上一次通话是在去年12月初。在长达1个小时的通话中，萧兹敦促蒲亭自乌克兰撤出俄军，蒲亭则指控西方奉行「毁灭性」政策。

自那之后，莫斯科与柏林之间的紧张关系一再升高，俄罗斯特别不满萧兹政府于今年1月允许向乌克兰运送德制重型战车。

萧兹受访时坚称他的目标仍是「积极支持乌克兰」，但「同时防止北大西洋公约组织（NATO）与俄罗斯爆发直接冲突」。

他说：「绝对不要单独行事，而是要与我们的朋友和盟国密切协调。」

被询及透过谈判停止俄乌冲突的可能性时，萧兹说蒲亭必须了解这场战争无法透过「勉强达成某种脆弱的和平局面」来结束。

他说：「例如，把目前的前线变成俄罗斯与乌克兰之间的『边界』。相反地，这是关乎公正的和平，而先决条件是俄罗斯撤军。」

莫斯科去年2月挥军全面入侵乌克兰后，俄罗斯与德国的关系降至冰点。侵乌行动与莫斯科削减供应欧洲的天然气，对德国造成特别严重的冲击，因为德国仰赖较平价的俄罗斯能源，来为其经济提供动力。

这场冲突促使德国放弃一向奉行的和平主义立场，柏林当局接二连三运送武器协助基辅对抗莫斯科。

© 2023 AFP