拜登提名非裔空军将领任军事首长 赞他大无畏

（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登今天正式提名非裔空军上将布朗（Charles Brown）为参谋首长联席会议主席，称赞他不仅曾从战机弹射到沼泽仍幸存下来，更是对抗种族歧视的英雄。

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法新社报导，布朗的人事案若获得联邦参议院确认，将接替陆军上将密利（Mark Milley），成为拜登的高阶军事顾问。

布朗是美国史上第2位被提名担任这项要职的非裔男性，他的提名获确认后，将与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）共同为国效力，也将是首度同时由非裔美国人出任美国两个最高军事职位。

拜登在白宫玫瑰花园（Rose Garden）的提名仪式中谈到布朗的军人家庭时说：「布朗将军是一位勇士，出自骄傲的勇士血统。」

布朗的飞行经验丰富，拥有3000小时飞行时数，其中130小时是在作战状态。拜登表示，布朗「清楚身处激战意味着什么，也知道如何保持冷静」。

拜登说，作为五角大厦军事首长，布朗将致力「维持一支能够吓阻和击败任何潜在威胁的作战部队」，「我们还必须处理与中国的竞争，并因应（俄罗斯）在欧洲再次发动侵略的现实」。

拜登还说，布朗也将领导一个「从人工智慧到3D（三维）列印等新兴科技都可能从根本上改变冲突性质」的时代。

拜登说，布朗先前作证时提到他「亲身经历种族歧视的经验，以及他对我们国家的热爱」，这需要「大无畏」的精神才能挺身直言。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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