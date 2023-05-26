日本对俄实施新制裁 涵盖军事、建筑及工程领域

（法新社东京26日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰，日本今天宣布新一波制裁，目标锁定俄罗斯的军事、建筑和工程领域。

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俄罗斯去年2月派军入侵乌克兰后，受到多国一波制裁的冲击，但乌克兰及其盟国一再呼吁对俄罗斯采取更严厉的行动。

法新社报导，日本于上周在广岛主办七大工业国集团（G7）峰会后采取最新制裁措施，当时各成员国领导人同意「不让俄罗斯取得能支援其战争机器的G7国家技术、工业设备和服务」。

日本内阁官房长官松野博一告诉媒体，新一波制裁包括「冻结俄罗斯个人和团体的资产，禁止向俄罗斯军事相关组织出口货物，以及禁止向俄罗斯出口建筑和工程服务」。

日本政府表示，资产冻结针对17名个人和78个团体，其中包括军方高阶官员；此外，受到出口限制的80个组织包括俄罗斯电信营运商MegaFon。

美国、英国和欧洲联盟最近相继宣布针对俄国的新一波制裁措施，同时承诺向乌克兰提供更多军事援助，包括F-16战机。

松野博一还谴责俄罗斯将战术核武部署到白俄罗斯的计画，称这将「进一步升高局势」。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天说，俄国已开始将核武运往白俄领土。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）

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