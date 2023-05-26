维珍银河重返天际 暂停2年后恢复太空飞行

（法新社华盛顿25日电） 太空旅游公司维珍银河表示，机队经历安全「加强期」后，今天顺利完成近2年来的首次太空飞行。

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这是维珍银河（Virgin Galactic）第5次触及太空边界，也是6月下旬可能商转前的最后测试，义大利空军成员将成为首批付费客户。

这家太空旅游公司在网路推文，「维珍银河团结号，达阵！」

维珍银河表示，「在新墨西哥州的美国太空港（Spaceport America）顺利着陆后，我们的机组员和太空船回到地球。」

这项名为「团结25」的任务，是让4名员工飞到海拔80公里上的高空。

维珍银河的太空计画延宕多年，2014年曾发生事故，导致1名飞行员死亡。

不同于其他公司用的是垂直发射火箭，维珍银河用一架大型运输机从跑道上起飞，到达一定高度后释出火箭动力飞机，进入太空后再滑翔返回地球。

维珍银河的总航程为90分钟，乘客在太空飞机的机舱内，将体验几分钟的失重状态。

维珍银河在2021年进行首次满载人员飞行，乘员包括作风华丽的公司创办人、英国亿万富翁布兰森（Richard Branson）。

维珍银河已售出800张太空旅行机票，2005年至2014年共售出600张，每张20万至25万美元（约新台币618万到774万元），之后又售出200张，每张售价为45万美元。

维珍银河在「次轨道」太空旅游领域与亿万富翁贝佐斯（Jeff Bezos）的蓝源（Blue Origin）公司相互竞争，后者已将32人送入太空。

但蓝源的火箭在2022年9月一次无人驾驶事故后已遭停飞，蓝源今年3月承诺将很快恢复太空飞行。

© 2023 AFP