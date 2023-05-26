美债违约期限逼近 两党协商有些微进展

（法新社华盛顿26日电） 美国民主、共和两党今天就提高举债上限协议出现些微进展，希望避免几天后发生债务违约、创击这个世界最大经济体。

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法新社报导，美国财政部估计联邦政府6月1日将耗尽经费，而外界对两党终将妥协仍抱持一丝希望。

根据未经证实的美国媒体报导，协议包括将31兆美元债务上限提高，为时2年，意味两党就债限的争议不会在2024年总统大选前再次出现。

共和党籍联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）25日告诉记者，双方协商「出现进展」，但表示「在双方都同意前，什么协议都未达成」。

根据美国财政部，联邦政府6月1日将资金耗尽，将无法偿还部分国内和国际债务。

美国29日因阵亡将士纪念日（Memorial Day）放假，国会休会10天。总统拜登也将前往大卫营（Camp David）和德拉瓦私宅度假。

尽管国会休会，麦卡锡表示议员们若被要求重回国会投票，24小时前将获通知。

美国副财政部长艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告诉有线电视新闻网（CNN），拜登和麦卡锡都专注避免灾难发生。

艾迪耶摩说：「总统下定决心，加上议长已表示，我们必须在6月以前完成某事。」

拜登昨天再次向国家保证，表示「不会有违约的情形发生」。（译者：徐睿承）

© 2023 AFP