美军首长：俄罗斯不会在乌克兰获得军事胜利

（法新社华盛顿25日电） 美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）今天指出，俄罗斯不会在乌克兰获得军事胜利，但也语带保守称基辅不太可能在短期内将所有俄军赶出乌克兰。

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法新社报导，密利说法强调了乌克兰战争将拖延下去的预测，且俄乌双方都无法取得显着胜利，目前也没有协商进行。

密利与数十个支持乌克兰的国家举行视讯会议后告诉记者：「这场战争，在军事上，将不会由俄罗斯获得胜利。就是不会。」

密利表示，俄罗斯包括推翻基辅政府等最初战略目标，「在军事上不会达成，这些目标不会达成」。

但是他说，目前有数十万俄军在乌克兰，这让基辅不太可能「在近期内」达成夺回所有领土的目标。

「这意味着战斗将持续下去，它将是血腥、艰困的。且在某一时刻，双方不是谈判和解，就是将得出军事结论。」

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）指出，支援乌克兰的国家目前总共已提供约650亿美元安全援助。

白宫上周表示，华府已一改之前不情愿的态度，将支援提供乌克兰F-16系列等先进战机。

与密利一起，奥斯汀指出，支持乌克兰的国家「讨论训练乌克兰飞行员驾驶F-16等第4代战机的计画」，还表示「计划和执行这项培训将是一项重要任务」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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