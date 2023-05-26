美国海军调查 发现海豹突击队训练存在重大问题

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（法新社华盛顿25日电）美国海军今天公布的一项调查发现，海豹突击队成员的训练异常艰苦，令人担忧。

这项调查是在2022年2月海豹突击队学员穆伦（Seaman Kyle Mullen）在训练期间死亡后发起的，结果发现「多重体系失灵，导致许多学员面临严重受伤的高风险。」

报告中指出领导层监督不足、缺乏风险评估、医疗系统「没有经过培训、组织、整合或演练以确保持续有效的医疗监测或护理」，还有使用提高训练表现的药物等问题。

调查发现，穆伦在完成「地狱周」后死亡，最终诊断为肺炎。地狱周期间，学员在剥夺睡眠的情况下被操到身体极限，穆伦同梯的其他成员也都住进医院。

穆伦和其他同班成员在「地狱周」期间因呼吸系统问题接受医疗，但相关情况却未提供给体检诊所。

穆伦在军营里受到「未接受医疗或急救培训的菜鸟值班人员」看管，在穆伦情况恶化时只有一名值班人员打过电话给当班医官。

医官表示若穆伦「身体状况不佳」可以马上去医院，但因当天早上所有受训学员要接受评估，穆伦自己也一再拒绝就医。

医务人员表示，如果学员「身体状况不佳」，他可以去医院，但所有候选人都将在早上接受评估，但马伦一再拒绝这样做。

这份调查也深入探究学员为通过海豹突击队训练而使用类固醇和类似禁药的长年问题。调查报告建议对药物应进行更强而有力的检测，但美国海军与军方的相关作为始终牛步化；报告也建议加强教育现役人员，劝他们别用药物。

海豹突击队（SEAL）是英文Sea（海）、Air（空）、Land（陆）的首字缩写，他们经常执行最危险和最传奇的突袭行动，包括2011年5月在巴基斯坦击毙盖达组织（Al-Qaeda）领导人宾拉登（Osama bin Laden）。

© 2023 AFP