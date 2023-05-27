乔治亚人不满恢复与俄罗斯飞航 蒲亭：他们疯了

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯与乔治亚于2019年中断航空往来，直到上周才恢复，但有一群乔治亚人民在机场外抗议。俄罗斯总统蒲亭今天说，他本以为大家会感激，很讶异出现示威。

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一架俄罗斯客机上周降落在乔治亚首都特比利西（Tbilisi）的机场，是2019年以来首见，但有数十名乔治亚人在机场外抗议。他们手里的标语牌写着「不欢迎你们」、「俄罗斯是恐怖主义国家」。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰，战事如今迈入第2年，俄国在西方世界愈来愈孤立，而乔治亚立场较倾向西方。

蒲亭（Vladimir Putin）在一场与商界人士的会谈上说：「说真的，他们的反应太让我惊讶了。我以为大家会说『好吧，那就谢了，这是好事』，但没有，在这件事上出现了令人完全无法理解的不满。」

蒲亭还说：「从我们的角度来看，我觉得他们疯了，根本搞不清楚事情的原委。」

俄罗斯2008年与乔治亚交战，时间虽短却很惨烈，乔治亚的反俄情绪至今仍难磨灭。为回应特比利西的反俄运动，俄罗斯2019年禁止与乔治亚之间的航空旅行。

但蒲亭本月出乎意料取消这项禁令，还对乔治亚公民实施90天免签证措施。

蒲亭今天说，他的理解是，乔治亚领导阶层「一再」要求俄罗斯取消航空禁令、实施免签措施。

但他也说，俄国不会介入，因为「乔治亚国内的状况不关我们的事」，乔治亚人民应该自己决定国家未来的方向。

有愈来愈多人指控乔治亚当局在多年与俄罗斯的紧张关系之后，暗地与俄国政府合作。乔治亚政府则坚称，维持与俄国的经济往来势不可免。

© 2023 AFP