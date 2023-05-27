俄外长晤中国特使 称乌克兰及欧美是和谈严重阻碍

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天告诉中国政府欧亚事务特别代表李辉，要恢复和谈存在「严重阻碍」，并归罪于乌克兰和西方国家。

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俄国外交部表示：「俄国外交部长重申莫斯科当局允诺要透过政治外交解决冲突，并称乌克兰及他们的西方国家顾问在恢复和平谈判方面造成严重阻碍。」

拉夫罗夫会晤李辉时，还赞许北京当局在乌克兰问题上的「和谐」立场。

中国虽自称在俄乌战争中位处中立阵营，但中国因拒绝谴责莫斯科当局的军事进攻而备受抨击。

俄国外交部表示：「双方表明愿进一步加强俄中外交政策合作，始终致力维护地区乃至全球的和平与稳定。」

莫斯科当局表示，李辉另也会晤拉夫罗夫的副手格鲁金（Mikhail Galuzin）及鲁登科（Andrei Rudenko）。

俄国外交部提及格鲁金和李辉的会谈时提到：「两人也对于北大西洋公约组织（NATO）国家日益涉入乌克兰冲突，（以及）他们将乌克兰军事化的行为所衍生的危险后果表示担忧。」

李辉本月稍早曾在乌克兰首都基辅会晤乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。李辉说：「化解危机没有特效药。」

© 2023 AFP