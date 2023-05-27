俄罗斯飞弹击中乌克兰中部诊所 增至2死30伤

（法新社基辅26日电） 乌克兰官员表示，一枚俄罗斯飞弹今天上午击中乌国中部城市第聂伯罗（Dnipro）一间医疗诊所，死伤数增至2死30伤，其中包括2名儿童。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天发布一段影片，画面中建筑物的屋顶已被炸毁，窗户里正冒出阵阵浓烟。

乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）州长赖萨克（Sergiy Lysak）在通讯软体Telegram发文写道：「目前已有30名受害者，包括2名儿童。另有3人可能到过诊所，但目前无法取得联系。」

赖萨克说，伤者包括2名分别为3岁及6岁的男孩，他们与其他19人一起被送往医院。

他表示，飞弹击中一处有医疗及兽医诊所和高楼建筑的住宅区。他谈到其中一名受害者时表示：「有一名69岁男子丧生。俄国恐怖分子的飞弹攻击这座城市时，他恰巧路过。」

他还指出，另一具男性遗体在一所兽医诊所的废墟里被发现。

泽伦斯基表示，攻击民用医疗机构「再次证实俄国恐怖分子已违背一切人道与正直」。

泽伦斯基的妻子欧伦娜・泽伦斯基（Olena Zelenska）在推特（Twitter）发文表示，这次攻击展现了「恐怖的冷酷程度」。

© 2023 AFP