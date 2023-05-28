俄罗斯出动54架无人机 对基辅发动开战来最重大攻击

（法新社基辅28日电） 乌克兰军事当局说，俄罗斯从昨晚到今晨一夜之间出动创纪录的54架无人机攻击首都基辅等地，是去年2月入侵以来对基辅「最重大的」无人机攻击行动，但这些无人机大都被击毁。

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俄罗斯发射的54架无人机中，有40架以基辅为目标，造成2人死亡、3人受伤。

乌克兰空军今天在社群媒体Telegram贴文表示：「（俄罗斯）总共发射创纪录的54架炸弹无人机。」

地区军事管理局在Telegram说：「这是自2022年2月开始全面入侵以来，对首都进行的最重大无人机攻击。」

这次无人机攻击「分好几波进行，空袭警报持续5个多小时」！

地区军事管理局说：「根据初步报告，基辅上空有40多架俄罗斯无人机遭到防空系统摧毁。」

无人机被摧毁后，「有些碎片落在首都高洛西夫斯基地区（Golosiivskii）的1栋7层楼建筑上」，造成1人死亡和1人受伤。

地区军事管理局说，一处仓库区发生大火，火焰冲上1000公尺高空，也造成1人受伤。

基辅市市长克里契科（Vitali Klitschko）说，索伦米安斯基地区（Solomianskii）也有1名41岁男子死亡，1名35岁的女性受伤住院。

当局说，这是俄罗斯本月第14次以无人机攻击基辅。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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