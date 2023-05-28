塞尔维亚枪案引怒火 民众连续4周末聚首都抗议

（法新社贝尔格勒27日电） 塞尔维亚连续发生两起枪击案造成18人死亡、其中一半是儿童之后，数以万计民众今天在首都贝尔格勒（Belgrade）举行第4场每周一次的反政府抗议活动。

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示威者无畏大雨，手持鲜花，包围了国营 塞尔维亚国家电视台（RTS）的大楼，要求行政高层和编辑部主管下台。

「塞尔维亚反对暴力」抗议活动已升高成为自20多年前广泛示威导致强人米洛塞维奇（Slobodan Milosevic）下台以来，规模最大的集会。

他们对执政党益发不满。抗议者表示，这都是政府和他们控制的媒体机构煽动的暴力文化。

40岁的瓦伦特（Dusan Valent）告诉法新社：「我来这里是因为我受够了谎言和贪腐。在人们意识到这有可能、我们确实有选择之前，这里什么都不会改变。」

抗议活动是在5月初造成18人死亡、数人受伤的大规模枪击事件后成形的。

死者中有9人是贝尔格勒一所小学的学生，他们被一名 13岁的学生枪杀。

示威者还希望政府吊销宣传暴力内容的电视频道许可证，并关闭透过攻击政治异议人士来挑起紧张局势的亲政府报纸。

他们还希望内政部长和情报部门负责人辞职。

© 2023 AFP