学者：伊拉克高度依赖石油 经济恐进加护病房

（法新社巴格达28日电） 全世界正努力面对化石燃料对气候的影响，贸易高度仰赖石油的伊拉克，如果不能实现多元化，经济恐有进入「加护病房」的风险。

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伊拉克以目前速度生产原油，它庞大的石油储备还可再用1个世纪，但随着世界努力摆脱对碳氢化合物的依赖，伊拉克调适的速度一直很慢。

多年来，能源业一直面临减少温室气体排放的呼声，目标是将全球升温幅度控制在摄氏1.5度以内。

七大工业国集团（G7）━英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国，今年4月承诺「加速」从化石燃料中「退出」，目标是「最迟」到2050年实现碳中和。

但随着伊拉克从多年严重冲突和政治动荡中恢复，石油销售占伊拉克预算总收入的90%，形成严重的过度依赖问题。

政治学家艾查维（Ammar al-Azzawi）表示，「目前整个伊拉克经济都依赖石油与石油价格」，「如果油价暴跌，我们的经济将走进加护病房。」

艾查维建议的补救措施是在世界转向替代能源之前，发展伊拉克工业、农业和旅游业。

欧盟今年3月已表示2035年将完全禁止销售内燃机引擎新车，届时新车将不允许排放任何二氧化碳。

总部位于纽约的洛克斐勒基金会（Rockefeller Foundation）气候中心主任沙法（Ali al-Saffar）说，全球正努力投入能源转型，但并未达到专家期望的速度和规模。

伊拉克4200万人民长期为干旱还有频繁的沙尘暴所苦，民众已见证这些温室气体排放的结果。

联合国认为伊拉克这个大部分干旱的国家，可说是世界上受气候变迁影响最严重的5个国家之一。

© 2023 AFP