苏丹战事未歇 政府军强人要求撤换联合国特使

（法新社喀土穆27日电） 苏丹政府军总司令柏罕指控，联合国苏丹事务特别代表柏蒂斯煽动政府军与准军事团体间的残酷战争。这是柏罕疑似一连串升高冲突举措的最新一起。

广告 继续浏览后续

法新社报导，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他对柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）来信感到「震惊」。柏罕信中要求「提名新的人选来取代」柏蒂斯（Volker Perthes），并指控柏蒂斯在协助一场政治进程中犯下「欺诈和虚假讯息」。这场政治进程后来破裂，引发这场迄今6周的城市战。

柏罕与他的前副手、准军事团体「快速支援部队」指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）4月15日原本要在联合国斡旋下见面协商，但却在当天动起干戈，首都喀土穆（Khartoum）沦为战区。

柏罕在信中指责柏蒂斯存有偏见，不尊重「国家主权」。

他说，柏蒂斯在提交给联合国的报告中，描绘一幅误导性「共识」画面，「若没有这些刺激性迹象，叛军首脑达加洛就不会展开军事行动」。

然而，永远无法证实究竟是谁开了第一枪。

根据非政府组织「武装冲突地点和事件资料组」（Armed Conflict Location and Event Data Project）统计，苏丹各地的战斗已造成1800多人死亡。

联合国则表示，苏丹境内已有超过100万人流离失所，此外还有31万9000人逃往邻国，也引发此地稳定性的疑虑。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP