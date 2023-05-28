西班牙地方选举牵动年底大选 总理面临政权保卫战

（法新社马德里28日电） 西班牙今天举行地方和地区选举，这将是年底大选的指标，目前民调显示届时左派的总理桑杰士将会败选，也预示着右派将回归。

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这次选举对桑杰士（Pedro Sanchez）关系重大，他的「社会劳工党」（Socialist Party）与极左派的「我们可以党」（Podemos）联合执政，治理西班牙这个欧元区第4大经济体。

选民将投票选出全国8131个城镇的首长，同时还将选出西班牙17个地区中12个地区的领导人和议会，其中10个地区目前由社会劳工党主政。

投票在上午9时开始，晚上8时结束，约有3550万选民有资格在地方选举中投票，1830万选民有资格在地区选举中投票。

西班牙不会发布出口民调，初步投票结果将在晚上10时左右公布。

全球政治风险谘询组织欧亚集团（Eurasia Group）分析家桑蒂（Federico Santi）本周说，如果左派得票「超乎预期，并设法保持对大多数地区政府的控制。这将表明全国大选的竞争将非常激烈，并且预示着左派有机会继续执政」。

桑蒂说，如果预测大选时将转向右派的民调是正确的，那么在地区层级的胜选将为领导右派人民党（Popular Party）的反对党领袖费霍（Alberto Nunez Feijoo）提供赢得年底大选所需的「动力」。

由今天的选举可以看到，从2018年以来主政的桑杰士处于几个劣势。

他面临选民厌倦他的左派政府，通货膨胀飙升－尽管西班牙的通货膨胀率低于其他欧盟国家－以及由此导致的购买力下降。

反覆发生的危机动摇他的左派联盟，他一直难以遏制这些危机带来的影响。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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